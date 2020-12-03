عدسة دوت الخليج.. المواطنون سعداء بمد التصالح في مخالفات البناء

في ضوء قرار الحكومة مؤخرا بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، حيث صرح المستشار نادر سعد، متحدث رئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة على هذا القرار جاء استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لتقديم طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من جمعيات أهلية في محافظات الجمهورية التى تتولى في هذا التوقيت سداد قيمة تصالح الأهالي من القرى التي تصنف ضمن الأكثر احتياجًا.

ولذلك تجولت عدسة دوت الخليج في شوارع العاصمة لترصد آراء المواطنين حول القرار الوزاري بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء.

في البداية عبر نجيب جورج عن سعادته بالقرار، وأنه في صالح المواطن المصري الذي يريد الحفاظ على بيته بشكل رسمي في ظل القانون وتوجهات الدولة.

ومن جانبه أكد نسيم سامر أهمية هذا القرار متمنيا مد فترة التصالح إلي أكثر من شهر حتى يستطيع كل فرد أن يسدد ما عليه.

وأشار سامي محمد على أن القانون هدفه مصلحة البلاد وشعبها، وأيضا جميع القرارات التي تؤخذ في هذا الصدد.

وعلى صعيد آخر قال محمد أحمد: على الرغم من صدمتنا في البداية حول هذا القانون، إلا أنه يساعد المواطنين على الحصول مرافقهم بكل سهولة ويسر، وقرار مد المهلة لصالح مالكي البيوت بالتأكيد.

"تكون الناس دبرت حالها" على حد قول آلاء عمرو والتي أيدت القرار بكل حماس، وأعربت عن سعادتها حول هذا المد.

وأبدت سلوى عطا الله ترحيبها للقرار مشيرة إلى أن إصدار هذا القانون من أهم أعمال هذا العام، قائلة "في انتظار مصر الجديدة الحديثة".