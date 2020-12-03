"تنظيم الاتصالات" يقدم جميع خدماته إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2021

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوابته الرقمية https://digital.tra.gov.eg لتقديم جميع خدماته "خدمات الاستيراد والتراخيص" لكافة المتعاملين "شركات وأفراد" بسهولة وأمان؛ مما يساعد في التيسير على المستوردين والانتهاء من الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل أسرع من الطرق التقليدية.

وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - في بيان اليوم الخميس - بجميع المستوردين المتعاملين مع الجهاز القومي سرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل على "البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص" علمًا بأن عملية التسجيل متاحة الآن، لمن لم يقوموا بالتسجيل وبدون أية مصاريف وسيتم وقف التعامل المباشر مع المستوردين الذين يحضرون شخصيًا اعتبارا من 31/ 12/ 2020.

ونشر الجهاز على موقعه الإلكتروني "دليل استخدام البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص"، حيث يوضح الدليل كيفية إنشاء حساب "إذ يتم إنشاء حساب لمرة واحدة وبدون مصاريف"، وكيفية الحصول على الخدمات من حيث وصف الخدمة والشروط والرسوم والإجراءات.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في تقديم الخدمات إلكترونيًا من خلال البوابة الرقمية للجهاز لجميع المستوردين ممن أتموا إجراءات التسجيل بنجاح على البوابة، موضحا أنهم ليسوا في حاجة إلى التوجه المباشر إلى فرع الجهاز.