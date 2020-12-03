ردود أفعال الخلايجة على تويتر حول انخفاض معدلات الفقر في مصر

تفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا على الخبر الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي حول انخفاض معدلات الفقر في مصر بنسبة 29.7%، ووسط جدل كبير حول تطبيق الخبر على أرض الواقع تباينت الآراء.

وعلق قطاع كبير من الجمهور داخل مصر وخارجها حول هذا الخبر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاءت أبرز تغريدات شعب دول الخليج ما بين تمني كل خير لشعب مصر العظيم الذي يستحق أن تكون دولته دولة عظمى كما ذكروا، بينما يستنكر البعض الخبر ويصفوه بأنها مجرد أرقام على الورق لا علاقة لها بأرض الواقع.

ومن أبرز هذه التغريدات ما يلي:

- مجرد ارقام.. ولكن نسأل الله أن يرزق ويلطف بجميع المسلمين بكل مكان بالعالم.

- والله ودنا تكون مصر من أحسن الى أحسن. بس الواقع غير

فعلا خبر مفرح يستاهلون الخير ابناء النيل

- أصدقك ولكن غير صحيح

- بفضل الله سبحانه ومن ثم عبد الفتاح السيسي

وقد قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه ولاول مرة منذ حوالى 20 عاما تشهد مصر انخفاض فى معدلات نسبة الفقر فى مصر من 32.5% إلى %29.7 ، منوها إلى انها بالتأكيد خطوة مهمة ولكن بالنسبة لنا كدولة وحكومة ليست كافية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن كل ما يتم على الارض هى خطوة من الف خطوة مطلوبة لتقدم ونماء هذه الدولة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن كل هذا العمل هو جهد غير مسبوق بالدولة ولكننا نمتلك قناعة انه خطوة واحدة فقط لنضع بلدنا فى مكانتها الحقيقة التى تستحقها. وتابع أنه مع توجيهات الرئيس من خلال اطلاق العديد من المشروعات والمبادات القومية نتج عنه تحسن فى الارقام على الرغم من تعرض العالم لجائحة كورونا التى عملت على تباطئ تلك الأرقام.

وأكد أننا نسير فى الطريق السليم لتنمية البلد واستمرار الدعم للسلع التموينية والخبز، منوها إلى أن الارقام ارتفعت فى قيمة الدعم للكهرباء والغاز والمياة وبالرغم من الارتفاعات التى حدثت فى بعض المرافق إلى اننا ندعم الاسر محدودة الدخل.

وتابع أن الدولة انتهجت فى اخر فترة زيادة الاجور لكل العاملين فى القطاع الحكومى والخاص ولأول.