التعليم تطالب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالتسجيل الآن على هذا الرابط

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محمد سياف - ابو ظبي - استعداداً لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي سوف تعقد في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2020، طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من طلبة وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام القيام بتسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني، والذي سيكون بمثابة الاختبار التجريبي الأول بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي العام، حيث أنه ولأول مرة بالنسبة لهذه الفئة من الطلاب سيتم عقد امتحان إلكتروني باستخدام التابلت التعليمي، وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من ذلك الاختبار التجريبي تعويدهم على أداء الامتحانات بشكل إلكتروني.

رابط تسجيل التقدم للامتحان الإلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي العام:-

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، القيام بتسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني في الفترة من 1 ديسمبر 2020 وحتى 10 ديسمبر 2020 وذلك للقيام بتسجيل البيانات التالية:-

البريد الإلكتروني الرسمي للطالب.

الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

كود الطالب وهذا الكود يمكن للطالب الحصول عليه باستخدام الرقم القومي من خلال متابعة غياب طلاب المرحلة الثانوية.

بعد الحصول على كود الطالب، يقوم الطالب بالدخول على الرابط الخاص بالحصول على البريد الإلكتروني الخاص به.

يجب على الطالب إدخال صورة شخصية مقاس 4×6 أو 250 بيكسل ×300 بيكسل وحجمها لا يزيد عن 100 كيلو ومن نوع Jpeg ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالدخول على الرابط الخاص بالتقدم للامتحان.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم بأن الامتحان الذي سوف يتم إجرائه في الفترة من الأول من ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2020 هي امتحانات تجريبية الهدف منها هو تدريب أبناؤنا الطلاب على كيفية أداء هذه الامتحانات.