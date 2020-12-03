في حفل عائلي بهيج.. حفل زفاف العروسين وائل القصاص وهدي ياسين

في حفل عائلي بهيج بحضور المئات من الأهل والأصدقاء، أقيم حفل زفاف وائل القصاص، وهدي ياسين، بأحد صالات الأفراح والمناسبات بنادي الضاهر، في ليلة من أجمل الليالي.
ووسط أجواء من البهجة والفرح والسعادة، وكان في استقبال ضيوف الحفل، والد العروس وشقيق العريس حسام القصاص، ومشاركة المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام.
وتضمن الحفل عروض لفرق عربية ومصرية، والذي استمر لساعات الليل المتأخرة، وحرص المشاركين في الحفل على التقاط الصور التذكارية مع العروسين.
ولفتت العروس الأنظار بِفستانها الأنيق والعصري الذي تَناسب مع حجابها، الذي ابتعد بتصميمه عن فساتين الزفاف التقليدية، حيثُ تميز بلونهِ الأبيض، وجاء بتصميم كلاسيكي من الأمام.
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