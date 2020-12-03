طريقة استعادة خط المصرية للاتصالات we القديم مجانا.. اعرف التفاصيل

يوضح تحيا مصر تفاصيل استعادة خط المصرية للاتصالات we وي حيث أن أصبح متاح حاليًا من المصرية للاتصالات حتى يكون العميل قادر على الاستفادة من خطوطه القديمة التي لم يعد يستخدمها منذ فترة طويلة.

تفاصيل استعادة خط المصرية للاتصالات

وأكدت المصرية للاتصالات إنه يتم استعادة خط we القديم مجانًا مع 10 أضعاف الشحن وحدات يمكن استخدامها دقائق للأرضي والموبايل والرسائل العادية لكل الشبكات وإنترنت أيضًا صالح لمدة أسبوع كامل، ولكن هناك عدة شروط.

شروط استعادة خط المصرية للاتصالات



– صلاحية استخدام الوحدات 7 أيام من تاريخ الشحن.

– العرض ساري على فئات الشحن 10 جنيه أو أكثر.

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– لا يمكن استخدام الوحدات لمكالمات خارج الشبكة.

– العرض متاح لكل عملاء الموبايل عند تشغيل خطوطهم الموقوفة.

