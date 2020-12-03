نشوى الشريف تناشد المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح قبل انتهاء العام الجاري

ناشدت النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد السادة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها.

وأشادت الشريف بإستجابة الحكومية للمواطنين بمد فترة التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حتى نهاية العام الجاري.

اقرأ أيضًا: نشوى الشريف: توفير حماية للأطباء ورفع أجورهم أولويات بالبرلمان



وأكدت الشريف أن قرار الحكومة بمد فترة التصالح يصب في مصلحة المواطن وله بعد اقتصادى واجتماعي وهو الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على العشوائية وهذا يعكس حرص الدولة في تعاملها مع القضايا التى تهم المواطن بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة، من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المباني المخالفة التى ينطبق عليها شروط التصالح.