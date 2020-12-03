النائب سيد فليفل: الإعلام الغربي بالغ في تصوير التنمية بإثيوبيا

قال السيد فليفل، عضو مجلس النواب والعميد الأسبق لمعهد الدراسات الإفريقية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور جنوب السودان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج«آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة السيسي تدشين كبير للعلاقات بين البلدين بعد توقيع عدد من الاتفاقات تم الإعداد لها مسبقا تتعلق بدور مصري حقيقي في دعم التنمية في جنوب السودان.

وكشف فليفل، أن دولة جنوب السودان شديدة الارتباط بمصر، والمكون الأساسي في قادة جنوب السودان تمت في جامعات مصرية سواء في جامعة القاهرة فرع الخرطوم بالسودان، قبل أن يلغيه البشير، وجامعة القاهرة الأم وأيضا جامعة الزقازيق.



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