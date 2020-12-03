النائب سيد فليفل: الإعلام الغربي بالغ في تصوير التنمية بإثيوبيا

قال السيد فليفل، عضو مجلس النواب والعميد الأسبق لمعهد الدراسات الإفريقية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور جنوب السودان.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج«آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة السيسي تدشين كبير للعلاقات بين البلدين بعد توقيع عدد من الاتفاقات تم الإعداد لها مسبقا تتعلق بدور مصري حقيقي في دعم التنمية في جنوب السودان.
وكشف فليفل، أن دولة جنوب السودان شديدة الارتباط بمصر، والمكون الأساسي في قادة جنوب السودان تمت في جامعات مصرية سواء في جامعة القاهرة فرع الخرطوم بالسودان، قبل أن يلغيه البشير، وجامعة القاهرة الأم وأيضا جامعة الزقازيق.
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وأشار عضو مجلس النواب والعميد الأسبق لمعهد الدراسات الأفريقية، إلى أن جنوب السودان يوجد بها رابطة لخريجي جامعة القاهرة، وأخرى لجامعة الزقازيق.
وأوضح أن الإعلام الغربي بالغ في تصور التنمية في دولة إثيوبيا، ووصف ما يحدث من تقدم به مبالغة أكثر من الحقيقة، وعلى سبيل المثال أن إثيوبيا هي نمر حوض النيل، وأنها النمر الأفريقي الكبير، وهو ليس له صلة للناتج القومي، فهي تمثل نحو 18% من الناتج الإجمالي لجنوب إفريقيا، أو نيجيريا، أو مصر، مؤكدا أن الادعاء لا يصنع الحقائق.
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