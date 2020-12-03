مصطفى بكري يكشف تفاصيل مشروع ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، برفقة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج وتطوير المرحلة الاولي من طريق قنا- الاقصر الصحراوي الشرقي.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الجولة شملت تفقد الوزير أعمال تدوير الاسفلت باستخدام معدات التدوير الحديثة والتي تساهم في تقليل تكلفة الصيانة بنسبة ٣٠% عن الطرق التقليدية بالإضافة إلى إعادة استخدام كافة مواد الرصف القديم والحفاظ على الثروة المحجرية وانشاء طبقة تمنع الشروخ الانعكاسية بالطريق.

وتابع بكري إن تطوير المرحلة الاولي بطول حوالي ٣٦ كم وعرض ١١.٥ متر ضمن مشروع تطوير طريق قنا- الاقصر الصحراوي الشرقي بطول ٧٢ كم والتي ستشهد أعمال إنشاء ازدواج جديد بالإضافة إلى تطوير الطريق القائم باستخدام معدات تدوير الإسفلت وبلغت التكلفة المالية للمرحلة الاولي حوالي ٢٩٠ مليون جنيه.



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وأكد بكري أن الوزير كامل الوزير يعمل ليل نهار ولا يعرف النوم من أجل إنجاز المشروعات القومية.