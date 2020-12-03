النائب مصطفى بكري: الحكومة قد تتخذ إجراءات أكثر صرامة بعد زيادة إصابات كورونا

قال الإعلامي مصطفى بكري العالم، إن العالم مازال يعيش فى "كابوس كورونا" والأرقام حول العالم تقترب من 65 مليون مصاب، ونحو مليون ونصف وفاة.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الوضع فى مصر بدأ يأخذ منحنى تصاعدى من جديد، وبالأمس تجاوزت الإصابات الـ400 حالة، بعد شهور من انكسار الموجة الأولى والحكومة قد تتخذ إجراءات أكثر صرامة في حال استمرار تصاعد الإصابات.

وتابع بكري أن سباق انتاج لقاح لكورونا، مستمر في بريطانيا ووافقت رسميا على استخدام لقاح شركة فايزر المضاد لكورونا، وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أن استخدام اللقاح سيبدأ الأسبوع القادم.