طبيب مصري في كندا يكشف تفاصيل اجتماع 4 ساعات مع خالد عبد الغفار لتطوير التعليم

قال محمد جبريل، أستاذ مساعد بجامعة ديلهوسي الكندية، إنه حدث اجتماعًا مع جميع العلماء المصريين الموجودين في كندا مع خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لمناقشة التعليم في مصر والجامعات الأهلية والمقترحات حول تطوير التعليم.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» من كندا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاجتماع الذي استمر 4 ساعات مع وزير التعليم العالي، أن الجميع شعر بحدوث إنجاز في الملف التعليمي في مصر، كما أن القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم تطوير التعليم في مصر.

وكشف أنه تم إنشاء العديد من الجامعات الأهلية الكثيرة في الفترة الأخيرة، مثل جامعة الجلالة وجامعة العلمين الجديدة، تظهر أن هناك تخطيطًا علميًا، فهي ليست مبان مقامة فقط، لكن هناك ربط الجامعات الأهلية مع سوق العمل وهي من ضمن عوامل النجاح.



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وأشار محمد جبريل، أستاذ مساعد بجامعة ديلهوسي الكندية إلى أنه خلال الاجتماع تم تقديم العديد من المقترحات لتطوير التعليم، مؤكدا أن هناك تواصلًا دائمًا بين العلماء المصريين في كندا وبين السفارة والقنصلية المصرية في كندا، لمواصلة الاجتماعات الخاصة بتطوير التعليم.