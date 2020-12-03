مصطفى بكري: التنسيق بين مجلس النواب والبرلمان العربي مهم وضروري

قال الإعلامي مصطفى بكري إن التنسيق الذي يتم بين مجلس النواب والبرلمان العربي مهم جدا حيث استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ويرافقه أعضاء مكتب البرلمان العربي.
وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور على عبد العال، استهل اللقاء بتقديم التهنئة إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربى.
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وتابع بكري أن "عبد العال"، أشاد بمقترح البرلمان العربي بشأن إنشاء لجنة مُشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء إنشاء مجلس النواب المصري للجنة لمكافحة الإرهاب العام الماضي.
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