الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي ترامب

وفِي هذا الاطار، أكد الرئيس ترامب علي قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، عبر الرئيس خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود واسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، متمنياً كل خير ورخاء للولايات المتحدة الامريكية وشعبها الصديق.

كما أكد الرئيس علي استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين وذلك في اطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.