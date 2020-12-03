تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي ترامب
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال تناول تبادل الرؤي والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.
إقرأ أيضا..ريهام سعيد بعد خنق الثعلب من عنقه: متربية في بيت كله حيوانات
من جانبه، عبر الرئيس خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود واسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، متمنياً كل خير ورخاء للولايات المتحدة الامريكية وشعبها الصديق.
كما أكد الرئيس علي استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين وذلك في اطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.