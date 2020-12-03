أميرة صابر تشارك في مؤتمر القمة الأفريقية لريادة الأعمال والإبداع

تشارك أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا في تمام الواحدة ونصف ظهرا ، في مؤتمر القمة الأفريقية السادسة لريادة الأعمال والإبداع، كمتحدثة في نقاش حول " كيفية تكييف مجال ريادة الأعمال لدعم القطاع الصحي من أجل تخفيف آثار كوفيد ١٩ و ما بعده"

وترعي المؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، كما نشرف بمتابعتكم للمؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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الجدير بالذكر، أن هناك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد قام بزيارة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بمقر الوزارة، لتهنئتها بمناسبة الحصول علي جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.

