6 أساقفة يرسمون راهبين و3 قساوسة للدير الأحمر بسوهاج

جدة - نرمين السيد - شهد دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاى "الدير الأحمر" بالجبل الغربى بسوهاج، اليوم الخميس، صلوات رهبنة اثنين من طالبى الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهبانى المقررة، وكذلك رسامة ثلاثة من رهبان الدير فى درجة القسيسية وذلك ضمن صلوات القداس الإلهى الذى أقيم عقب انتهاء صلوات الرهبنة.





وشارك فى الصلوات إلى جانب الأنبا يؤانس أسقف أسيوط والمشرف على الدير، الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلته، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشا والمراغة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط. يذكر أن الرهبان الجدد هم الراهب رافائيل البيجولى، والراهب بيشوى البيجولى، والقساوسة هم الراهب القس ميخائيل البيجولى، الراهب القس أرسانيوس البيجولى، الراهب القس ابسخيرون البيجولى.

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