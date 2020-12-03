البابا تواضروس : بعد إعلان اسمى بطريرك ارتجف قلبى ولدى أب اعتراف حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وفى لقاء خاص مع الإعلامى حمدى رزق، خلال برنامجه "نظرة"، على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، بمناسبة عيد ميلاده الـ 68 وعيد تجليسه الثامن، أوضح البابا: "كان يوم صعب وأنا محضرتهوش، لأن المرشحين كل واحد بيبقى فى الدير بتاعه، وحسب التقليد أنت بتفاجأ إنك مرشح".

وواصل خلال حديثه: "والدتى حين علمت بترشيحى لتولى منصب البطرك قالت لى: يا ريت يا ابنى بلاش"، مشيرا إلى أن مسئولية البابا البطريرك مسؤولية ضخمة جدا، ويكفى أن يقال لك أنه: "يطلب دم الراعية منك".

وتابع البابا تواضروس: "حين تم اختيار الطفل الذى سيقوم بسحب القرعة وعرفنا اسمه "بيشوى" كانت بمثابة بشارة لاختيارى باعتبارى من دير الأنبا بيشوى، وبعد إعلان اسمى بطرك ارتجف قلبى وشعرت بالخوف ومازلت أخاف حتى الآن".

وبين: "الأنبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوى هو من طمأن قلبى بصورة روحية".

وأضاف البابا تواضروس: "أحن لأيامى بالدير وكل شوية أروح الدير وأقعد يومين تلاتة، وجو الدير إنك تعيش بين الأباء إخواتك وتشوفهم حاجة مهمة"، مؤكدا أن لديه أب اعتراف حتى الآن، ويقوم بإرشاده.

وأشار إلى أن تقاليد الكنيسة القبطية، هى إن كل الكنائس التابعة لها، تصلى من أجل البابا، مشيرا إلى أن هذه الصلوات تسانده.