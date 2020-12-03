البابا تواضروس : هناك صخب على السوشيال ميديا ونسير بالكنيسة فى طريق التجديد

جدة - نرمين السيد - أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن هناك صخب وفوضى على السوشيال ميديا وشكل من أشكال قصد الهجوم، مشيرا إلى أنه يقابل أى موجة هجوم على الكنيسة بالعمل.





وفى لقاء خاص مع الإعلامى حمدى رزق، خلال برنامجه "نظرة"، على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، بمناسبة عيد ميلاده الـ 68 وعيد تجليسه الثامن، أوضح قداسة البابا: "الكنيسة ينظر لها ككيان قوى وكيان له دوره، وممكن يكون فى أجندات بتحارب الكنيسة".

وتابع: "طول عِشرة البابا شنودة مع شعب الكنيسة منذ تنصيبه أسقفا حتى رحيله – نحو نصف قرن – جعلت أى إجراء نتخذه الآن فى الكنيسة يقابل ببعض الرفض لمن اعتاد طريقة معينة فى الماضى".

وشدد بطريرك الكرازة المرقسية، على أنه لا يتخذ أى إجراء إلا بمشورة المجمع المقدس، مبينا: "نسير بالكنيسة فى طريق التجديد والإصلاح".

وأكد: "البابا من غير المجمع المقدس ميبقاش البابا، وأخذ الكنيسة فى اتجاه التجديد والإصلاح له ضريبة".

وواصل البابا حديثه بالقول: "أصدرنا داخل المجمع المقدس بعض اللوائح لتنظيم العمل الإدارى داخل الكنائس والأديرة لكنها قوبلت بالرفض من البعض، والكنيسة المصرية بتاعتنا مش صغيرة فالكنيسة لا تدار بالهوى الشخصى.. الكنيسة تدار بلوائح، وعملنا معهد اسمه معهد التدبير الكنسى والتنمية هدفه تعليم الخدام كيفية إدارة الكنيسة".

وأكد: "كل قطاع من قطاعات الكنيسة به معارضين، وأكثر من 95% من الأخبار على السوشيال ميديا هى أخبار كاذبة".