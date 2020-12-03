صور .. أسقف دشنا يوزع شهادات التخرج لطلبة معهد الرعاية

جدة - نرمين السيد - وسلم الأنبا تكلا شهادات التخرج للخريجين، وألقى عليهم كلمى روحية بدأها بتقديم الشكر لله على نعمته وشكر البابا الأنبا تواضروس الثانى والأنبا موسى وكيل المعهد.

وتحدث الأنبا تكلا فى كلمته عن "أهمية التعليم والتثقيف والإطلاع الدؤوب والقراءة حتى يكون لدينا فى حقل الخدمى كوادر متخصصة ولكى نكون مستعدين كل وقت لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذى فينا".

حضر اللقاء 14 من خريجى المعهد وأيضا الطلبة الدارسين آباء وخدام، وبعض أسرهم، والقمص أبرام شحاتة سكرتير المطرانية ومشرف المعهد وسوريال يعقوب مقرر المعهد بدشنا.