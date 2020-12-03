البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة القديس بولس بالبساتين

جدة - نرمين السيد - ولد الأب الراحل يوم 9 يونيو 1952 وسيم كاهنًا فى مارس 1994 ونال رتبة القمصية فى 18 سبتمبر 2016، وأقيمت صلوات تجنيزه، بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القمص ميخائيل لبيب، ويلتمس عزاءً سماويًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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