صور .. السفير محمد خليل يزور جامعة سنجور والجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - زار السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، اليوم الخميس، جامعة سنجور بالإسكندرية، حيث التقى برئيس الجامعة تييرى فيرديل، وذلك فى ضوء سعى الوكالة إلى تأسيس شراكات للتعاون فى مجال التعليم بهدف دعم التنمية المستدامة بالدول الإفريقية.





وناقش اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات على غرار الصحة والبيئة والإدارة، مع النظر فى إمكانية تنفيذ أبحاث مشتركة لدعم الجهود التنموية للدول الإفريقية، فى إطار التعاون القائم بين الجانبين لتوفير منح دراسية لعدد من الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية. كما التقى السفير محمد خليل بطلبة جامعة سنجور المشاركين فى المنح الدراسية المقدمة من خلال الوكالة، حيث أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه الوكالة إليهم من دعم، وتطلعهم إلى الاستفادة الكبيرة التى تحققها لهم هذه المنح على صعيد اكتساب المزيد من الخبرات العلمية. كما زار خليل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة برج العرب، حيث التقى بالدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة وممثلى وكالة التعاون الدولية اليابانية، وقد تم خلال اللقاء مناقشة سُبُل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين عبر النظر فى إمكانية توفير، من خلال الوكالة، منحاً لطلبة الدراسات العليا بالجامعة فى عدد من التخصصات الحيوية، كالهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية وإدارة الأعمال.

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