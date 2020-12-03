وأوضح قداسة البابا فى لقاء خاص مع الإعلامى حمدى رزق، خلال برنامجه "نظرة"، على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، بمناسبة عيد ميلاده الـ 68 وعيد تجليسه الثامن: "كنيسة الوطن بخير وتمارس مسئوليتها بكل حب".
وتابع: "جائحة فيروس كورونا المستجد، جعلت القوانين المحلية للدول تؤثر على الكنائس التابعة للبطريركية، فهناك من أغلق وهناك من قلل عدد الحضور".
كما تحدث البابا عن ملعقة الماستير، قائلا: "منذ القرن الأول وحتى القرن الرابع لم يكن هناك "ماستير" حتى جاء القديس "يوحنا ذهبى الفم" فى القرن الرابع واقترح "الماستير" من أجل عدالة التوزيع فى الصلاة، فصارت موجودة فى الكنائس الشرقية".
وواصل حديثه: "فى بعض الدول استبدلوا الماستير بطريقة تناول المرضى وهى وضع عصير الكرم على الخبز بدلا من التناول بالملعقة"، مؤكدا أن تغيير طريقة الماستير لا يؤثر على طقس القداس، فهناك كنائس غربية ألغت ذلك وكنائس أخرى استخدمت الملاعق البلاستيك للاستخدام الواحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس الثانى : لدينا 500 كنيسة حول العالم والماستير لم يلغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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