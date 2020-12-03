السيسي وترامب يتبادلان الرؤى تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية 

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل الرؤي والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، جاء ذلك فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

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