الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستقبل السيسى فى قصر الإليزيه الإثنين 

أعلنت قصر الإليزيه ، أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي سيلتقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يوم الإثنين المقبل فى زيارة رسمية، وسيناقش الرئيسان الأزمات الإقليمية، ولا سيما التوترات فى البحر المتوسط.

وقال "الإليزيه": إن هذه الزيارة تأتى بعد زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر فى يناير 2019 ، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين باريس والقاهرة الشريك الاستراتيجى والضرورى للاستقرار فى الشرق الأوسط.

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