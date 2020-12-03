الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستقبل الرئيس السيسى فى قصر الإليزيه الإثنين المقبل

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي سيلتقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه يوم الإثنين فى زيارة رسمية، وسيناقش الرئيسان الأزمات الإقليمية، ولا سيما التوترات فى البحر المتوسط.

وقال "الإليزيه" إن هذه الزيارة تأتى بعد زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر فى يناير 2019 ، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين باريس والقاهرة الشريك الاستراتيجى والضرورى للاستقرار فى الشرق الأوسط.

وسيلتقى الرئيسان يوم الإثنين فى قصر الإليزيه لبحث الأزمات الإقليمية، لا سيما فى ليبيا والتوترات فى شرق البحر المتوسط، كما سيستقبل السيسي خلال زيارته وزير الخارجية جان إيف لودريان الذى زار القاهرة مؤخرًا.