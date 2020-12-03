الرئيس السيسى وترامب يتباحثان هاتفيًا حول موضوعات التعاون الثنائى

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تبادل الرؤي والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

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