ترامب يؤكد قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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