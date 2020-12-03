للمرة الأولى منذ مارس الماضى.. جماهير أرسنال تحضر مواجهة رابيد بالدوري الأوروبي

تشهد مباراة أرسنال الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد الننى، مع ضيفه فريق رابيد فيينا النسماوى، فى العاشرة من مساء اليوم الخميس، عودة الجماهير إلى الملاعب الإنجليزية، للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية بعودة الجماهير.

وتعد مواجهة أرسنال الليلة، هى الأولى التى تشهد عودة الجماهير فى الملاعب الإنجليزية، للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وستبدأ الجماهير تعود فى مباريات الدوري الإنجليزي، بداية من بعد غدٍ السبت، خلال مواجهات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

وتواجد النجم المصرى محمد الننى، فى التشكيل الاساسي، لفريقه أرسنال الإنجليزي، للمرة الأولى بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

جماهير ارسنال فى ملعب الامارات

وكان الننى، قد تواجد على مقاعد بدلاء أرسنال، خلال مواجهة ضيفه فريق وولفرهامبتون، الأحد الماضى، فى الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، والتى انتهت بخسارة الجانرز، بنتيجة 2 – 1.

جماهير ارسنال فى ملعب الامارات

ويتربع آرسنال على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، فى المقابل يتواجد رابيد فيينا فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط متساويًا مع مولده بنفس رصيد النقاط.

وكان الفريق اللندنى، قد ضمن تأهله لدور الـ 32 من اليوروباليج، بعد فوزه بثلاثية نظيفة، على فريق مولده النرويجى، فى الجولة الماضية.

تميمة ارسنال

جماهير ارسنال فى ملعب الامارات

جماهير ارسنال فى ملعب الامارات

جماهير ارسنال فى ملعب الامارات