وزير التعليم العالي يؤكد إمكانية وصول عدد الجامعات الأهلية إلى 14 الفترة المقبلة

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن إمكانية وصول الدولة إلى نحو 14 جامعة أهلية، خلال الفترة القادمة؛ حيث تم التوافق على البدء بـ8 جامعات، كمرحلة عاجلة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالبدء الفوري فى تنفيذ أعمال تلك المرحلة؛ حيث تم إعداد عدد من المخططات والتصميمات، والطابع المعماري، الخاصة بالجامعات الأهلية الجديدة، ومنها: جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، والرسومات التنفيذية للمبنى الأكاديمي النممطي لتلك الجامعات، وما تتضمنه من بدائل تصميمية للمعامل، وقاعات الدرس والمحاضرات، وغير ذلك من المبانى الجامعية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 3 ديسمبر 2020، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، تنفيذا للتكليفات الرئاسية؛ وحضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ وشارك فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي.

كان نحو 32 ألف طالب وطالبة، قد تقدموا للجامعات الأهلية الجديدة، «الجلالة - سلمان - العلمين»، حتى 15 سبتمبر 2020، قبل بداية الموسم الدراسي الحالي، الذي بدأ بتلك الجامعات، في 17 أكتوبر 2020؛ وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات التعليمية، ببرج العرب، في 16 سبتمبر 2020؛ مشيرا إلى أن جامعة المنصورة الأهلية، ستبدأ الدراسة بها، من العام الدراسي المقبل، 2021 - 2022.

وفي كلمته، في افتتاحات برج العرب، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة، ترتبط بالجامعات الحكومية القائمة، واستغلال الأراضي المخصصة لتلك الجامعات في فترات سابقة، في المجتمعات العمرانية الجديدة، ولم تكن قد استغلت بعد في المشروعات التعليمية؛ حيث لجامعة قناة السويس أراض في شرق الاسماعيلية، وأرض لجامعة بور سعيد في مدينة سلام شرق بور سعيد، وأرض لجامعة القاهرة بالشيخ زايد، فضلا عن أرض جامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة الإسكندرية ببرج العرب.

وفي اجتماع رئيس مجلس الوزراء، في 3 ديسمبر 2020، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دراسة احتياج إنشاء جامعات جديدة، فى شرق وغرب إقليم القاهرة الكبرى، أشارت إلى أن شرق القاهرة تضم 19 جامعة، مقامة على مساحة 850 فدانا، بها أكثر من 78 ألف طالب وطالبة؛ ومستهدف إقامة 35 جامعة جديدة، على مساحة 1650 فدانا، لاستيعاب أكثر من 161 ألف طالب وطالبة؛ بينما عدد الجامعات بغرب القاهرة الكبرى، 9 جامعات، مقامة على مساحة 489 فدانا، تضم أكثر من 79 ألف طالب وطالبة؛ ومن المستهدف إنشاء 16 جامعة جديدة، على مساحة 1011 فدانا، لاستيعاب نحو 128 ألف طالب وطالبة.