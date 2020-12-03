أسعار باقات فودافون نت الشهرية .. أبرزها باقة إكستريم تبدأ بـ 5 جنيه

يقدم تحيا مصر أبرز أسعار باقات فودافون نت الشهرية وهى باقة إكستريم التى تبدأ بـ 5 جنيه ويقبل على شرائها الكثير من عملاء فودافون للاستمتاع بالخدمات والسوشيال ميديا التى توفرها.

باقات فودافون إكستريم إنترنت

• باقة الـ 5 جنيه هتحصل علي 150 ميجا بتشترك من #5*2000*

• باقة الـ 10 جنيه هتحصل علي 500 ميجا بتشترك من #10*2000*

• باقة الـ 20 جنيه هتحصل علي 1100 ميجا بتشترك من #20*2000*

• باقة الـ 30 جنيه من فودافون هتحصل علي 1800 ميجا بتشترك من #30*2000*

• باقة الـ 40 جنيه من فودافون هتحصل علي 2500 ميجا بتشترك من #40*2000*

• باقة الـ 60 جنيه من فودافون هتحصل علي 4000 ميجا بتشترك من #60*2000*

• باقة الـ 80 جنيه من فودافون هتحصل علي 6000 ميجا بتشترك من #80*2000*

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• باقة الـ 100 جنيه من فودافون هتحصل علي 8000 ميجا بتشترك من #100*2000*

• باقة الـ 150 جنيه من فودافون هتحصل علي 12000 ميجا بتشترك من #150*2000*.

• باقة الـ 250 جنيه من فودافون هتحصل علي 20000 ميجا بتشترك من #250*2000*

• باقة الـ 400 جنيه من فودافون هتحصل علي 40000 ميجا بتشترك من #400*2000*

