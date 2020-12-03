البابا تواضروس: يوم القرعة الهيكلية كان صعبا.. و«أمي قالتلي بلاش يابني»

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه يوم القرعة الهيكلية لاختياره بابا الإسكندرية كان يوما صعبا وكنت في الدير والمرشحين لا يكونوا حاضرين وكانت صلواتي حتى لا أنالها.
وأضاف البابا تواضروس خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، تحدثت مع أمي وقالت لي «بلاش» فهي مسئولية كبيرة كما أن تواجدي في القاهرة كان قليلا وكنت أشعر بالراحة في خدمتي.
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وتابع فوجئت أن اسمي دخل الترشيخ وعندما تحدث مع أمي قال لي «يابني بلاش» وعندما عرفنا اسم بيشوي الطفل الذي سحب القرعة كانت البشارة انه سيتم اختياري.
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