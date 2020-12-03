شيخ الأزهر يوجه بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية لطالب فقد ذراعيه في حادث

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيت الزكاة والصدقات المصري، بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية للطالب علي محمد علي، الذي فقد ذراعيه في حادث قطار، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.
وكانت والدة الطالب علي محمد، ناشدت فضيلة الإمام الأكبر، بالتدخل وإنقاذ مستقبل الإبن التعليمي، حيث أنه يدرس بالشهادة الثانوية الأزهرية، ووجهت رسالة لشيخ الأزهر جاء نصها:"لدي ثلاثة أبناء وكلهم يدرسون بالأزهر، لجأت إليك يا فضيلة الإمام لتقف مع ابني، حتى لا يضيع عليه امتحان الشهادة الثانوية خاصة أنه متميز علميًا، و مهتم بدراسته وحفظه للقرآن الكريم، أرجو أن تساعدوه".
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