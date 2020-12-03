كل ماتريد معرفته عن وديعة سمارت من بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية ضمن الودائع وشهادات الإدخار وديعة سمارت التى يتيح إمكانية الاستثمار فيها، والاستفادة من الوديعة طول المدة، دون الحاجة لانتهاء فهي من أفضل ودائع بنك الإسكندرية، ويمكن الحصول عليها إلكترونيًا.

شروط وديعة سمارت من بنك الإسكندرية

– تتنوع الآجال بين القصيرة والمتعددة والتي تتحدد حسب رغبة العميل.

– يمكّن بنك الإسكندرية العملاء من الحصول على تسهيلات أخرى بضمان الودائع.

– تتميز "وديعة سمارت" بعائد شهري ثابت يستمر طوال فترة الوديعة.

– تختلف مدة الوديعة حسب الرغبة، فهناك ذات الـ3 أشهر وأخرى ذات الـ6 أشهر، والحد الأقصى لها 12 شهرا.

– الحد الأدنى لربط الوديعة يصل إلى 1000 جنيه.

– يمكن لجميع العملاء فتح حساب "وديعة سمارت" دون شروط محددة.

خطوات الحصول على وديعة سمارت من بنك الإسكندرية

– على المتقدم حجز موعد مع البنك لفتح حساب وديعة سمارت من خلال الموقع الرسمي للبنك.

– ثم التوجه إلى فرع البنك لفتح حساب الوديعة من خلال التوجه لأحد فروع بنك الإسكندرية وملء النموذج الخاص بربط الوديعة.

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الموقع الرسمي لبنك الاسكندرية لعمل وديعة سمارت

ويمكن من خلال هذا اللينك حجز موعد لعمل وديعة سمارت من هنــــــــــــــــــــــا



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