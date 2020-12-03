معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم زيارة للملحقين الجدد إلى هيئة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - نظم معهد الدراسات الدبلوماسية، اليوم الخميس، زيارة للـ "الدفعة 52" من الملحقين الدبلوماسيين الجدد إلى هيئة قناة السويس، حيث استقبل الفريق أسامة منير ربيع، رئيس مجلس إدارة الهيئة وفد المعهد برئاسة السفير خالد راضى، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وذلك بمقر مبنى المارينا الجديدة بمدينة الإسماعيلية.





وصرح السفير خالد راضى بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار تعزيز علاقات التعاون مع هيئة قناة السويس فى مجال التدريب الدبلوماسى وتبادل الخبرات، وكذلك استكمالاً لبرنامج الزيارات الداخلية الخاص بالملحقين الدبلوماسيين الجدد، وذلك لتعريفهم بهيئة قناة السويس ونشأتها ومراحل تطورها، بما فى ذلك المشروعات الخدمية اللوجستية بمنطقة القناة ودورها المهم فى ضمان سير وانتظام الملاحة بها.

وأكد السفير راضى أن مصر تفتخر بوجود مرفق بمستوى هيئة قناة السويس على أرضها، باعتباره وسيلة النقل والتجارة الرئيسية بين الشرق والغرب، مضيفاً أن المستوى الاحترافى لإدارة قناة السويس يعكس مدى حرص الدولة على التطوير المستمر للارتقاء بمؤسساتها وهيئاتها ومرافقها.

كما أشاد بمشروع القناة الجديدة، والذى تعددت إيجابياته سواء كانت على الجانب الاقتصادى أو على المستوى السياسى، وأوضح أن مشاهدة الدبلوماسيين الجدد لهذا المشروع القومى على أرض الواقع سيترك أثراً إيجابياً فى صقل خبراتهم، وسيساهمون فى الترويج لهذا الإنجاز فى دول العالم المختلفة.

وأكد ربيع أن القناة الجديدة تعد نموذجًا ناجحًا للإنجازات القومية التى حققتها مصر خلال الآونة الأخيرة، باعتبارها شريان جديد يرفع من تصنيف القناة ويجعلها فى صدارة الممرات الملاحية العالمية، ويحفظ لها مكانتها الرائدة فى قطاع النقل والشحن البحرى.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس تبنت فى الفترة الأخيرة استراتيجية طموحة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وبناء شراكات جديدة ومثمرة مع الشركاء الأجانب لتطوير أداء كل من الشركات والترسانات التابعة للهيئة وفتح أسواق جديدة لها، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمى للهيئة ورقمنة الخدمات التى تقدمها للعملاء لمواكبة التطور العالمى وتحسين الخدمات المُقدمة.