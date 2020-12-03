سفير مصر لدى كندا يستعرض تجربة مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر  

جدة - نرمين السيد - تلقى سفير مصر فى كندا أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، دعوة للمشاركة باجتماع عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، مع الرؤساء المشاركين للجنة مكافحة العبودية الجديدة بالبرلمان الكندى، لاستعراض التجربة المصرية الرائدة بمجال مكافحة جريمة الاتجار فى البشر.





جاءت تلك المبادرة من جانب اللجنة فى إطار سعيها للاستفادة من تجارب بعض الدول بإعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر بالبرلمان الكندى، حيث تم دعوة سفراء مصر، ونيوزيلاند، ونيجيريا، والأكوادور، وهندوراس لحوار مفتوح مع الرئاسة المشتركة للجنة.

وأشار السفير إلى أن دعوة مصر للمشاركة بهذا اللقاء تعكس إدراك الجانب الكندى للنجاح الكبير الذى حققته مصر بجهود مكافحة الإتجار بالبشر وجديتها بمواجهة تلك الجريمة، ورغبة المُشرع الكندى فى الاستفادة من تلك التجربة.

كما استعرض السفير أبو زيد الدور المهم الذى تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، متناولاً مختلف جوانب الاستراتيجية المصرية القائمة على التعامل بشكل شامل مع الجريمة، بدءًا من الحيلولة دون وقوعها، ثم الشراكة بين مختلف أجهزة الدولة والمجتمع لمكافحتها، مروراً بسُبل توفير الحماية للضحايا والشهود ومسؤولية الدولة والمجتمع فى هذا الصدد، وانتقالاً بالمحاسبة والعقاب لمقترفى تلك الجريمة، وانتهاءً بكيفية تنسيق الجهود الدولية والتعاون مع الشركاء لمكافحتها.

وأردف أبو زيد، بأنه استعرض خلال الاجتماع أيضاً أهم بنود القانون المصرى لمكافحة الاتجار فى البشر 64/2010 باعتباره نموذجاً يحتذى به في التعامل الشامل مع الجريمة وسُبل القضاء عليها، حيث أبدى أعضاء البرلمان الكندى إعجابهم الشديد بالقانون، وطلبوا الاطلاع على تفاصيله للاسترشاد بها عند صياغة قانون كندى مُماثل، لا سميا وأن دولاً كثيرة لم تصل بعد لمرحلة إعداد قانون خاص للتعامل مع تلك الجريمة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مكافحة العبودية الجديدة في البرلمان الكندى تضم فى عضويتها ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية بمجلسى العموم والشيوخ، وأنها تعمل حالياً على طرح مشروع قانون خاص بمكافحة الإتجار بالبشر فى البرلمان الكندى نظراً لما تم ملاحظته من تزايد حالات وصور الإتجار بالبشر بكندا والرغبة فى وضع إطار مُحكم لمكافحتها.