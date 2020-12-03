حملة إخوانية على صفحة الخارجية تكشف جهل الجماعة الإرهابية

جدة - نرمين السيد - حيث عادت الجماعة الإرهابية، بمحاولة جديدة لبث الوقيعة بين الشعب والحكومة، ونشرت لجانها وأبواقها الإعلامية أن صفحة وزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، يديرها 11 شخصًا، من بينهم 9 فى مصر وواحد فى الهند وآخر فى إسرائيل.

نشرت أبواق الإخوان هذا الخبر فى محاولة منها لإثارة البلبلة، علما بأنه من الطبيعى والمنطقى جدا، أن يدير صفحة الفيسبوك لوزارة بحجم وزارة الخارجية أكثر من شخص، ومن المعلوم أيضا أن الخارجية المصرية يعمل بها العديد من الموظفين حول العالم سواء إداريين أو دبلوماسيين.

وليس بغريب أن تجد أحد مديرى الصفحة الخاصة بالوزارة، ووفقا لتحركاته، يعمل من أى مكان حول العالم، خصوصا وأن لمصر سفارات عديدة حول العالم، ومتابعة الصفحة توضح أنها تنشر أخبارا على مدار الساعة، حيث يوجد تناوب للنشر على الصفحة من المديرين المشرفين عليها، للعديد من الدول على حسب التوقيت.