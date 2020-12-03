صور .. وزيرة التضامن تؤكد تيسير عمل جمعيات الخدمات الطبية الأهلية

جدة - نرمين السيد - استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى اجتماع مع هيئة الشراء الموحد، والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الخدمات الطبية، تعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف الثلاثة لدعم الخدمات الطبية المقدمة من الجمعيات.





واستمعت الوزيرة، للعقبات التى تواجه الجمعيات العاملة فى مجال الخدمات الطبية، حيث أكدت على بذل كافة الجهود لإزالة تلك العقبات وتيسير عمل الجمعيات. وتم الاتفاق على وضع تصور بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى، وهيئة الشراء الموحد بشأن توفير المستلزمات والأدوات الطبية للجمعيات العاملة فى مجال الخدمات الطبية، بهدف ضمان التزام الهيئة بتوفير المستلزمات والأدوات والأجهزة الطبية للجمعيات بالأسعار المعلنة، وأيضا ضمان التزام الجمعيات الأهلية بالسداد، كما سينص البروتوكول على تحديد فترات السداد وكافة الأمور المتعلقة به.

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