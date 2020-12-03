إنفوجراف .. البابا تواضروس يتحدث لشعب مصر

جدة - نرمين السيد - تحدث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى لقاء خاص مع الإعلامى حمدى رزق، خلال برنامجه "نظرة"، على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، بمناسبة عيد ميلاده الـ 68.





وتحدث البابا تواضروس لشعب مصر، عن العديد من الأمور الخاصة به. ويرصد دوت الخليج فى إنفوجراف أبرز تصريحات البابا تواضروس فى الحلقة. ومن أبرز ما قاله البابا تواضروس: "قانون بناء الكنائس أسعدنى"، و"مكتبى مفتوح للكل ولم أغير رقم هاتفى أبدا"، و"أبكى حين أقابل شخصا أرى الكنيسة رخيصة فى عينيه".

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