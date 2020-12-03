لمدة يومين .. الجيزة : غلق جزئى لطريق الواحات  

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، أنه فى ضوء القيام بتنفيذ أعمال رفع مستوى الإضاءة لطريق الفيوم الجديد بأعمدة إنارة حديثة "هاى ماست" بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، فسوف تقوم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المنفذة للأعمال بإجراء قطع عرضى لطريق الواحات فى الاتجاهين بالمنطقة المواجهة لبوابة حورس الخاصة بقطاع حدائق الأهرام.





ونوهت المحافظة أنه سيتم إجراء غلق جزئى لطريق الواحات بالاتجاهين بالموقع المشار إليه وذلك لمدة يومين ابتداء من غد الجمعة، وحتى صباح السبت، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا طوال فترة الأعمال وذلك دون تعطيل الحركة المرورية. وأشارت إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع وسائل الأمن الصناعى، والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع، كما وجه اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية فى محيط منطقة الأعمال وتكيثف الخدمات.

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