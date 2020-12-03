البابا تواضروس: أحن لفترة عملى كراهب وأحزن بعيدا عن الأعين

جدة - نرمين السيد - وفى لقاء خاص مع الإعلامى حمدى رزق، خلال برنامجه "نظرة"، على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، بمناسبة عيد ميلاده الـ 68 وعيد تجليسه الثامن، أوضح قداسة البابا: "أحن لوالدتى ولشقيقتى الصغرى التى توفيت منذ 12 عاما".

وتابع: "والدنا توفى من زمان قوى، وترملت والدتى فى شبابها وهى عمرها 33 أو 34 سنة، وكرست حياتها كلها لتربيتى أنا وشقيقاتى الاثنتين.. وكانت دوما قوية وتقوم بتشجيعنا بكل حب، وكانت حياتها كلها إنها تهتم بينا".

وأضاف: "أحزن كثيرا ولكنى أحزن بعيدا عن الأعين، وأبكى لما أقابل واحد تصرفاته تبين إن الكنيسة رخيصة فى عينيه، ويبيعها بأى حاجة أو يقول أى كلام".

وأشار إلى أن الكنيسة مؤسسة مثل أى مؤسسة، لكن مشكلاتها لها طرق مختلفة للعلاج، قائلا: "إحنا بيحكمنا كتاب مقدس، لذلك علاجات المشكلات لازم يكون ليها طريقة خاصة".

وأوضح البابا: "كيرلس فتحى كاهن هادىء ووقور ومهذب، وما صدر منه هو مجرد خطأ فى التعبير، ليس أكثر"، مشيرا إلى أن الناس تنجرف مع صخب السوشيال ميديا.

وأكد: "الإنسان الحكيم يعرف متى يتحدث ومتى يصمت، فالمسيح فى موعظة الجبل قال: "من يقول لأخيه يا أحمق يستوجب نار جهنم" فما بالنا بما نسمعه الآن؟!"، وكلامك كالعطور أو كالصخور".

وشدد البابا فى حديثه: "مكتبى مفتوح لكل الناس ورقم هاتفى منذ 1997 لم يتغير حتى الآن ولن أغيره أبدا، وأرد على كل الرسائل التى ترد لى".

وبين بطريرك الكرازة المرقسية: "البابا لا يعمل وحده.. معى عدد كبير من المعاونين فى كل مكان بالكنيسة، وفكرت فى جمع الأكاذيب التى أطلقت حول الكنيسة المصرية والبابا لأرد عليها واحدة واحدة".