البابا تواضروس: السوشيال ميديا تصيح مسعورة والكنيسة المصرية ثقيلة وعريقة

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة المصرية ثقيلة وعريقة، مشيرا إلى أن الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الكنيسة المصرية والكنائس الغربية هى لقاءات إيجابية.





وفى لقاء خاص مع الإعلامى حمدى رزق، خلال برنامجه "نظرة"، على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، بمناسبة عيد ميلاده الـ 68 وعيد تجليسه الثامن، أوضح البابا تواضروس: "زيارتى لأى كنيسة حول العالم هو حضور مصرى نفخر به، وكنيستنا كالجبل، وهناك اتهامات سواء بحسن نية أو بسوء نية".

وشدد على أنه مستعد للجلوس مع أى إنسان يريد الاستفسار عن أى شىء يخص الكنيسة فى أى وقت، مضيفا: "أنا تلميذ فى مدرسة البابا شنودة، لكن مقدرش أقلده، وفكرت فى جمع الأكاذيب التى أطلقت حول الكنيسة المصرية والبابا لأرد عليها واحدة واحدة"، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا أحيانا تصيح "مسعورة".

وتابع: "روحت أزور رئيس الكنيسة السويدية، علشان أنا رئيس الكنيسة المصرية، وهما مختارين واحدة ست أنا مالى، فتلاقى الناس تقول ده رايح يصلى ورا واحدة ست، أو رئيسة كنيسة ترعى المثليين وده مش صحيح، وهى لما جات ترد الزيارة فى مصر جه معاها زوجها وهو كاهن أيضا"، متسائلا: "ما الضرر فى أن أتبادل الزيارات معها؟".