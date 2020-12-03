الأنبا مقار يلتقى رئيس وزراء كندا عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - التقى جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، اليوم الخميس، مع كل القادة الدينيين فى كندا ومنهم ممثلى الكنيسة القبطية الارثوذكسية الأنبا مينا أسقف ميسيساجا، والأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر والمشرف على بعض الكنائس بكندا، و الأنبا بولس أسقف مونتريــال.





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