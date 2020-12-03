عاجل .. إنفاذ القانون تتمكن من السيطرة على السفينة المختطفة قبالة نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية المصرية متابعتها المستمرة، لحادث سفينة الشحن Milan، التى تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها مواطنان مصريان. وصرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن القطاع القنصلى بالوزارة على تواصل مع أهالى المُختطَفين لطمأنتهم، وإبلاغهم بآخر الجهود المبذولة لتحرير ذويهم. وتواصل السفارة المصرية فى أبوجا متابعتها مع الأجهزة الأمنية النيجيرية، وقيادة القوات البحرية، هناك لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن المُختطفين.

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