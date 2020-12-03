شملت ميادين وشوارع العجوزة.. حملة أبو العينين تستكمل تعقيم وتطهير أحياء الجيزة

استكملت حملة النائب محمد أبو العينين، أعمال التعقيم والتطهير في أحياء الجيزة، وباشرت أعمالها في حي العجوزة، وجابت الشوارع الرئيسية والفرعية لرش المطهرات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك بناءً على توجيهات النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، باستمرار حملة التطهير والتعقيم التي انطلقت مع انتشار فيروس كورونا.
وانتهت الحملة من تعقيم ميدان شاهين، وشارع نجيب محفوظ، وشارع محمد شاهين، وشارع محمد شكري، وشارع زكى أبو السعود، وشارع إبراهيم خاطر، وشارع حسان حسين، بحي العجوزة.
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