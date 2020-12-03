الخارجية: نتواصل مع أهالي المختطفين بنيجيريا لطمأنتهم وإبلاغهم بآخر الجهود المبذولة

أكدت وزارة الخارجية مجددا المتابعة المستمرة لحادث سفينة الشحن Milan التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها مواطنان مصريان.
وصرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج - فى بيان صحفى مساء اليوم الخميس- بأن القطاع القنصلي بالوزارة على تواصل مع أهالي المُختطَفين لطمأنتهم وإبلاغهم بآخر الجهود المبذولة لتحرير ذويهم.
وذكرت الخارجية أن السفارة المصرية في أبوجا تواصل متابعتها مع الأجهزة الأمنية النيجيرية وقيادة القوات البحرية هناك لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن المُختطفين، علمًا بأن السفينة المُختطفة في حيازة سلطات إنفاذ القانون البحري في الوقت الراهن بعد تخلي الخاطفين عنها، وهروبهم وبرفقتهم المُختطَفين.
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