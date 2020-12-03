"الصوت والضوء" تقيم احتفالية بمعبد الكرنك بالأقصر بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

استضافت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية اليوم عددا من ذوي القدرات الخاصة لحضور عرض الصوت والضوء باللغة العربية بمعابد الكرنك بالأقصر مجانا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بالمشاركة المجتمعية وتحقيقًا لمبدأ التثقيف والترفيه حق للجميع، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.

شهد فعاليات الاحتفال، كل من أ.د. محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزائم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبًا عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفي الصغير مدير عام الكرنك والمشرف العام علي طريق الكباش، وأحمد أبو عارف ممثلًا عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة على التوالي تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء في مناطق الكرنك والهرم وادفو وفيلة وأبو سمبل.