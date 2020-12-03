انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توفي اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر الجاري المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، وذلك عقب صراع من المرض، وكانت وفاة الراحل في مستشفى دار الفؤاد في مدينة نصر، ومنها تم نقل جثمانه إلى مسجد نوري خطاب في شارع مصطفى النحاس، وبعد الصلاة عليه تم نقله إلى مقابر العائلة بالقهرة الجديدة في التجمع الثالث.

ونذكر لمتابعينا أبرز المعلومات عن المستشار محمد الجمل

1- تم تعيين الجمل بمجلس الدولة بعد ثورة يوليو مباشرةً عام 1953م.

2- تاريخ تعيينة بمجلس الدولة 1 أكتوبر 1953.

3- كان تعيين المستشار الجمل بعد إنشاء مجلس الدولة عام 1946.

4- تولى الجمل رئاسة مجلس الدولة في 1 يوليو عام 1990 وحتى 30 يونيو 1993.

وولد المستشار محمد الجمل عام 1933 يوم الثاني من يونيو، وتخرَّج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1953 وكان التقدير العام له جيد جدًا.

اقرأ أيضاً:

“رسمياً” تخفيض أعداد الموظفين بجميع المصالح الحكومية بنسبة 50% و25% ببعض المحافظات

ارتفاع كبير في وفيات وإصابات كورونا والمحافظات الثلاثة الأكثر إصابة في مصر

وفاة لاعب ونجم بتروجيت واتحاد الشرطة السابق منذ قليل بشكل مفاجئ في الملعب

وخلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، نعى الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري المستشار محمد حامد الجمل، والذ توفي صباح اليوم الخميس، وأشار بكري إلى أن الراحل كان من الشخصيات المحترمة ورجال القانون النادرين، وكان لا يتوانى عن قول الحق، وأضاف بكري أن الجمل كان على علم بالتفسير والقوانين والمشاكل التي كانت تعترض المنظمات والأحزاب والدولة في فترات سابقة.