الرعاية الصحية : مناقشة ودراسة جميع متطلبات ومقترحات ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن جميع متطلبات ومقترحات ذوى الهمم والقدرات الخاصة يتم مناقشتها ودراستها والاهتمام بها، لافتًا إلى أن كل المتطلبات والشكاوى والمقترحات هى محل تقدير واهتمام ويتم العمل على تنفيذها بشكل جاد لضمان وصول منظومة التأمين الصحى الشامل إلى مستوى الجودة الشاملة الذى يحقق أعلى مستويات رضاء المنتفعين.





وأضاف السبكى أن العميل فى المرتبة الأولى للمنظومة، وكذلك تحقيق حلم المصريين فى الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة دون تمييز، إضافة إلى حماية حقوق ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى الحصول على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر، بما يسهم النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة فى ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر2030.

واستقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، ذوى الهمم والقدرات الخاصة من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والاستماع إلى متطلباتهم ورأيهم فى خدمات المنظومة الجديدة واستطلاع مقترحاتهم حول تطويرها، يأتى ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم والقدرات الخاصة 3 ديسمبر من كل عام.

وأشارت الهيئة إلى أهمية التواصل المستمر والفعال مع الشارع المصرى والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، للوقوف المباشر على رأيهم فى خدمات المنظومة واستطلاع مقترحاتهم والاستماع إلى متطلباتهم، بما يضمن تحقيق رضاء المنتفعين واستمرار تقديم مستوى متميز من الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم بجودة عالمية ومتميزة تليق بالمواطن المصرى.

ولفتت الهيئة إلى إشادة المنتفعين من ذوى الهمم والقدرات الخاصة وذويهم بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم، واستثنائهم من خدمة الحجز المسبق للكشف بالوحدات والمركز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، حيث شملت متطلباتهم توفير بعض الأجهزة التعويضية اللازمة لهم، وإعداد برامج تدريبية للقائمين على تقديم الخدمات الطبية تشمل التوعية بتحديد الاحتياجات التأهيلية والرعاية الصحية لذوى الهمم والقدرات الخاصة.