نرمين ميشيل : نحارب خطاب الكراهية بورش عمل لتوعية الشباب

وأضافت أمينة التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى: "نحن لا نقبل بأى شكل من الأشكل توجيه أى نوع من أنواع خطاب الكراهية، ويعرف عن المصريين طيبة القلب والتسامح".
وتابعت نرمين ميشيل: "نحن نعمل على تنمية الشباب من الجنسين من خلال ورش عمل مع أمانة المواطنة بالحزب للقضاء على خطاب الكراهية ومحاربة كل من يقوم بهذا".
وقد نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية لقاء بعنوان "آليات مواجهة خطاب الكراهية" برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمشاركة كل من الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، والدكتور جمال شيحة عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والقس رفعت فتحى الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى.
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