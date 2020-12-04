البابا تواضروس يعزي الأنبا دانيال في رحيل القمص ميخائيل لبيب

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص ميخائيل لبيب، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القمص ميخائيل لبيب كاهن كنيسة القديس بولس الرسول بمنطقة البساتين، التابعة لإيبارشية المعادي، عن عمر ناهز ٦٨ عاما بعد خدمة كهنوتية دامت لـ ٢٧ سنة.

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ولد الأب القمص ميخائيل لبيب في ٩ يونيو ١٩٥٢، وسيم كاهنًا في مارس ١٩٩٤ ونال رتبة القمصية في ١٨ سبتمبر ٢٠١٦، وأقيمت صلوات تجنيزه، بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قدم في وقت سابق اليوم خالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أرسانيوس لطفي، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القمص أرسانيوس لطفي، كاهن كنيسة رئيس الملائكة، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

والأب المتنيح من مواليد ٦ يوليو ١٩٥٧، خدم قبل سيامته كاهنًا أمينًا لخدمة الشباب بكنيسة السيدة العذراء مريم بإمبابة وسامه المتنيح الأنبا ياكوبوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق، كاهنًا في ٢٢ نوفمبر من عام ١٩٨٧ ونال رتبة القمصية في ٢٨ نوفمبر عام ٢٠١١، وكان نشيطًا ومحبوبًِا من الجميع، وقدم خدمات جليلة وتلمذ كثيرين وألمت به في السنوات الأخيرة بعض الأمراض.

وصلى نيافة الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، صلاة تجنيزه اليوم بمشاركة أسرته فقط، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق رعوي، عقد نيافة الأنبا تيموثاؤس اجتماع الكهنة، بمقر المطرانية أمس وخلص الاجتماع إلى إصدار عدة قرارات، أبرزها تعليق الاجتماعات وفصول التربية الكنسية ومعظم الأنشطة، على أن تستمر القداسات بنفس نظام الحجز بأعداد محددة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بدقة كما هو متبع، كما تم التوصية بمتابعة كل كنيسة الحالات المصابة من الشعب بالفيروس وتقديم كل أنواع الدعم لها.