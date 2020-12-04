غضب شديد على فيسبوك بعد تداول فيديو لشاب يفضخ فتاة تحت بيتها

عبر كثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن غضبهم الشديد، بعد انتشار -منذ دقائق قليلة- مقطع فيديو مسيء من قبل شاب يفضح فتاة تدعى "س" بعدما فسخت خطوبتها منه.

ذهب الشاب مع مجموعة من أصدقائه أسفل بيتها، واستخدم ميكرفون مكبر لصوته واصفها بأبشع الأوصاف (ريحتها وحشة) في وسط الشارع، ويضيف (أي حد هيجي لـ س هبوظلكم الجوازة).

ويذاع أنه يكرر هذا الفعل عند كل مرة يتقدم لخطبتها شاب آخر غيره، ويقوم بسبها بالفيديو والإساءة لها من تحت بيتها، وينادي عليها باسمها واسم والدتها متعمدا فضحها بمنطقتها وأمام جيرانها وأهلها.

وتداول الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره هذا الشاب على صفحته الذي تعمد فضحها أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكروا هذا الفعل الشنيع منه، محاولين الرد عليه من خلال التعليقات، وداعمين الفتاة وطالبين منها أن تتخذ موقف قانوني ضده.

وجاءت التعليقات على الفيديو غاضبة ومستنكرة ردة الفعل السلبية من أهل المنطقة الذين لم يبدوا ردة فعل اتجاه الشاب، بل منهم من ظل يشاهد الواقعة ويصورها عبر هاتفه، ومن هذه التعليقات ما يلي:

- طيب مفيش حد من المنطقه ولا اخ لبنت دية نزل ضربه ع بوقه ليه.. يعني انا مش عارف البلد مالها بقي كل حد عاوز يعمل حاجة بيعملها وكانه شي عادي اغتصاب تحرش شتيمه قتل وبقي شي طبيعي باين !!

- أنا مفيش حاجه مديقاني قد الناس الي حواليه لو في راجل بجد في المنطقة او في الشارع أو في الناس الي حواليه بتضحك كان اعتبرها اخته و ضربه على بوقه ????????????

- ده الواحد المفروض يبوس ايده وش وضهر كل يوم الصبح ويشكر ربنا ويحمده ع انه صعيدي أقسم بالله اللهم ديمها نعمه???? قسمًا بالله العلي العظيم ده لو ف رجالة و ف أصول ما كان طلع حى م هناك